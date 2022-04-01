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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.22 19:30

В Ледовом дворце презентовали национальную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина»

С детства, каждый спортсмен хотя бы раз мечтал попасть в сборную России. Юные хоккеисты из Мурманска не исключение. Благодаря активной поддержке правительства региона, развитие хоккея становится всесторонним и продуктивным. А теперь юных дарований будут тренировать по новой программе. В областном центре презентовали проект «Красная Машина».

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «При подготовке спортсменов важно учитывать и физиологические особенности, и возрастные особенности. И вот на основе этих требований и построена вся физическая подготовка».

Название проекта говорит само за себя и уходит конями в советское прошлое, когда хоккеисты, выступая под красным флагом, поражали своих соперников не силовой игрой, а техникой.  

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Федерация хоккея привезла к нам презентацию национальной программы по подготовке хоккеистов. Это «Красная Машина» -  программа, основанная на достижениях советской школы. Она учитывает лучшие зарубежные практики и действительно является самой современной на сегодняшний день в мире».

Нацпрограмма объединит более 600 детских хоккейных спортивных школ. Специалисты рады поделиться знаниями с тренерами Заполярья.

В Мурманске программа рассчитана на 2 дня. В первый состоится презентация и серия лекций по технике владения коньками, клюшкой и шайбой, а также практические мастер-классы для тренеров возрастных групп 5-7 лет. Во второй день серия занятий по педагогическим технологиям для тренеров детей постарше.

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