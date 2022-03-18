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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.22 19:30

В Ледовом дворце состоялись игры первенства Мурманской области по хоккею

Лицом к лицу встретились команды «КСШОР-10» из столицы Заполярья и «Атака» Кольского района. Юные спортсмены приобрели ценный опыт и запал на дальнейшие победы.

В рамках первенства области по хоккею с шайбой на арену Ледового дворца вышли команды Мурманска и Кольского района. Участникам по 13 лет, причём среди них есть и девочки. Например, Елизавета в составе команды одна, но чувствует себя в компании мальчиков комфортно.

Елизавета Берёза, хоккеистка №13 клуба «КСШОР-10» Мурманск: «С ними весело конечно, но иногда бывает, что задирают, но с ними весело».

Уже 4 года Елизавета каждый день тренируется для достижения результата. Раньше занималась гимнастикой, а потом увидела, как брат играет в хоккей. Для того, чтобы чаще видеться с ним, Лиза встала на коньки.

Александр Чубарь, тренер ГАУМО «Комплексная СШОР» Мурманск: «На этом уровне девочки ещё справляются, могут играть. С возрастом придётся уже как-то менять, потому что там правила другие, там у девочек и у мальчишек вступает в силу уже единоборства силовые, где девочкам противопоказаны такие вещи».

Тренерской работой Александр Чубарь занимается с 1985 года. За 30 с лишним лет были разные ситуации, но вселять в ребят дух победы он не перестаёт.

Из-за пандемии подопечные Александра Павловича выпали из системы подготовки практически на два года. Сейчас тренерский состав вместе с командами активно исправляют ситуацию, готовясь к инновациям. 

Антон Дедов, тренер ХК «Атака» п. Тулома Кольского района: «Скоро в Кольском районе будут построены крытые фаготы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа - это целая программа, разработанная в нашем Кольском районе».

Региональные власти прикладывают максимум усилий для сохранения уровня  популяризации хоккея среди северян. Действительно, есть куда стремиться. Соперники не первый раз встречаются на льду, сейчас идёт отборочный этап на участие в соревнованиях среди команд Северо-Запада.

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