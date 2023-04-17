В Ледовом дворце спорта Мурманска состоялась торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся

Во время церемонии состоялся парад видов спорта, вошедших в соревновательную программу.

В этом году праздник получился необычайно ярким и насыщенным. В одном лишь Мурманском лыжном марафоне приняли участие более 1800 спортсменов из 300 городов и 60 регионов нашей страны.

Губернатор вместе с заслуженным мастером спорта России вручил награды спортсменам, отличившимся в соревнованиях 88-го Праздника Севера.

После торжественной церемонии награждения гостей Ледового дворца ждало яркое видеошоу, красочные номера, а также обращение одного из самых почётных участников события Владимира Смирнова из Мончегорска.

В этом году Владимиру Алексеевичу исполнится 91 год. Гостей Ледового дворца он приветствовал с лыжни легендарной Мончегорской семидесятки, в которой он принимает участие. Для этого спортсмена Полярная Олимпиада – особое событие. В этом году он принимал в ней участие уже в 74-й раз.