В Ледовом дворце спорта Оленегорска состоялось торжественное открытие 63-го Праздника Севера учащихся по конькобежному спорту

На лёд вышли 190 юных спортсменов из Мурманской, Вологодской областей, Коломны, Санкт-Петербурга и Сортавалы.

Торжественное открытие праздника началось с выноса флагов.

Выступать конькобежцы будут как в личных, так и командных зачётах, соревнования займут несколько дней.

Помимо этого, Оленегорск примет хоккейные команды, играющие и с мячом, и с шайбой.