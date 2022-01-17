В Ледовом дворце столицы Заполярья состоялось очередное первенство по фигурному катанию

В Ледовом дворце Мурманска стартовало первенство по фигурному катанию. Кто-то из ребят пришёл подтвердить разряд, а кто-то – померяться силами. К примеру, Лия 8 лет в спорте, а ведь девочка учится только лишь в 7-м классе. По словам юной фигуристки, она любит соревнования за тот драйв, который могут подарить только состязания, а самый любимый элемент любой программы для неё – это прыжки.

Лия Никифорова, фигуристка: «Мне очень нравится, я прыгаю все двойные, хотелось бы два с половиной и тройные освоить. Мне нравятся соревнования, когда нервы на пределе».

В соревнованиях приняли участие не только мурманчане. Например, Маша приехала к нам из Североморска, чтобы показать себя и свои навыки.

Мария Найдёнова выполняет элемент программы. Как отметила спортсменка, в разгар сезона они тренируются практически каждый день.

Мария Найдёнова, фигуристка: «У нас тренировки проходят шесть раз в неделю, ещё сейчас у нас лёд: до января, получается, он был не залитым, мы ездили раз в неделю кататься на массовые катания в Мурманск. Потом залили лёд и тренировки теперь стали шесть раз в неделю проходить. Проводится у нас и хореография».

Первенство позволит отобрать лучших фигуристов, которые затем уже отправятся на соревнования в другие регионы.

Ольга Муратова, судья соревнований: «Первенство Мурманской области – это одни из значимых соревнований для наших спортсменов. Выбираются лучшие спортсмены в нашем регионе, а в дальнейшем и на межрегиональные соревнования проводится отбор – первые два места».

Фигурное катание – спорт хоть и красивый, но чрезвычайно сложный, а потому нам остаётся лишь пожелать успехов будущим чемпионам Заполярья.