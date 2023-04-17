В Ледовой арене Северного флота состоялось торжественное закрытие хоккейного сезона

Всех участников матчей и зрителей поздравил командующий флотом Александр Моисеев.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Ряд турниров мы стараемся провести более празднично, в этом году нам это удалось. И это констатация факта».

Нынешний хоккейный сезон на ледовых площадках в гарнизонах стартовал 4 ноября 2022 года. В нём приняли участие 14 хоккейных команд. Это более 300 игроков, которые провели 299 хоккейных матчей и забили более 1600 шайб.

Четыре команды из состава Северной военной хоккейной лиги не смогли принять участие в этом сезоне, поскольку большая часть военнослужащих находится в районах выполнения задач.

В итоге кубок командующего достался команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. В финальном матче хоккеисты в напряженной борьбе победили «Грозу» - сборную 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, чемпиона прошлого сезона. В первом дивизионе тройку лидеров замкнула команда штаба и управления Северного флота «К-21».