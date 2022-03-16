В Легкоатлетического манеже прошёл региональный этап Всероссийской летней Спартакиады Специальной Олимпиады по бочче

Бочча, по словам организаторов региональных соревнований, что-то среднее между петанком и бильярдом. В отличие от последнего здесь не нужен дорогой кий, специальный стол и хорошая физическая форма. Поэтому играть могут и люди с инвалидностью, да, и правила у неё весьма простые, понятные даже ребёнку.

Ирина Горохова, директор ДЮСАШ №15: «Спортсмены соревнуются на корте, каждый из них должен умудриться попасть в свои мячи со своей стороны, как можно дальше и быстрее отправить на сторону противника и выбить их мячи».

Ярослав Чумак, один из участников соревнований, развернувшихся в мурманском манеже. Он серьёзный соперник, недавно вернулся с турнира в Петербурге, где в своей категории занял третье место. «Бронзой» недоволен и сейчас на поле приложит максимум усилий, чтобы улучшить результат. Впрочем, к ребятам из своей команды он относится уважительно.

Ярослав Чумак, участник соревнований по бочче из Мурманска: «Когда мы тренируемся здесь, то мы конечно радуемся друг за друга. Когда кто-то близко подкатит мяч, то поддерживаем как-то».

Поддерживают ребят и тренеры. Для них видеть прогресс у подопечных – лучшая награда. Благодаря спорту школьники чувствуют свою значимость, ощущают себя полноценными людьми. Учатся ставить цели и достигать их.

Лилия Ялаева, тренер ДЮСАШ №15: «Когда я увидела, что эти дети стремятся к чему-то, стараются, то я стала ими просто восхищаться и гордиться. Горжусь тем, что я с ними работаю».

В региональном этапе по бочче среди особенных детей приняли участие спортсмены из Мурманска, Алакуртти, Оленегорска и Кольского района. В личном и командном зачётах они поборются за возможность представлять область в Специальной Олимпиады, которая состоится в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Всего в культурную столицу смогут поехать 4 человека.