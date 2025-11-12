В Легкоатлетическом манеже Мурманска дали старт первенству по футболу среди юных спортсменов

Юные футболисты умеют бороться за победу. Спортивные баталии только начались, а одна из команд-участников, представляющая Североморск, уже одержала победу.

Важна поддержка друзей, родителей и тренера. Однако, выходя на поле, главное значение имеют собранность и настрой на результат. Например, как у спортсмена Кирилла Кискичева. Кирилл с шести лет играет в футбол и планирует развиваться в нём дальше.

Кирилл Кискичев, футболист: «Сегодня хорошо сыграли, счет 3:1. Сложно было в защите головой голы отбивать».

- А легко?

- Голы забивать.

Первенство Мурманской области собрало в зале 24 команды со всех городов региона. Возраст участников до 12 лет.

Антон Скляров, главный судья первенства: «По итогам соревнований определятся победители и призёры. Лучшие получат кубки, грамоты, медали».

Победа в футболе не зависит от одного игрока, даже, если это самый лучший защитник или нападающий. Нужно быть сплоченными и действовать как слаженный механизм. В этом уверен и юный северянин Николай Елохин из команды «Универсал» из Североморска.

Николай Елохин, футболист: «Только началась игра, поэтому первая игра волнительная. Но мы попытаемся, даже не попытаемся, а выиграем, потому что у нас сильная команда. Мы, как одно целое, мы дружные, поэтому и выигрываем!».

Игры среди юных футболистов продлятся три дня в Легкоатлетическом манеже Мурманска.