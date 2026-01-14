В Легкоатлетическом манеже Мурманска стартовал чемпионат и первенство Северо-Западного округа по лёгкой атлетике

На протяжении двух дней спортсменам предстоит состязаться в различных дисциплинах лёгкой атлетики: от бега до толкания ядра.

Его проводят в нашем городе впервые. В церемонии открытия приняли участие 309 спортсменов из разных регионов, в том числе и нашего.

Подготовка к соревнованиям такого уровня требовала от участников строгой дисциплины и полного посвящения, так как чтобы показать высокие результаты необходимо всегда поддерживать себя в спортивном тонусе.

Руслан Гуляев, участник соревнований: «Мы всю осень готовились к соревнованиям. А вчера мы приехали в Мурманск вечером».

До официального открытия соревнований спортсмены успели проявить себя в нескольких дисциплинах. Итог первых состязаний подвели в формате торжественного награждения.

Для некоторых участников выездные соревнования и неизведанный ранее манеж стали первым опытом, но их это не остановило. Поддержка тренеров и родных мотивировала спортсменов упорно идти к новым победам.

Максим Пальников, участник соревнований: «Приехал сюда, это мои первые выездные соревнования, посмотрел манеж, размялся, потрогал ядра. Всё хорошо прошло».

Судьи соревнований оценивали участников в соответствии с правилами лёгкой атлетики. Они были предельно внимательны к действиям каждого из спортсменов, чтобы вынести объективные результаты.

Александра Дмитриева, судья соревнований: «Основные моменты - это фальстарт. Обращаем внимание и на заступы, чтобы спортсмены не нарушали, чтобы уважительно по отношению друг к другу вели себя».

Спортсмены поделены на пять возрастных групп, в каждой из которых есть победители и призёры.

Николай Фарутин, главный судья соревнований Северо-Западного федерального округа: «Среди взрослых есть чемпионы серебряные, бронзовые».

Для Мурманской области и особенно Легкоатлетического манежа, который существует уже десять лет, первое проведение соревнований всероссийского уровня стало поводом для особой радости и гордости.

Проведение соревнований всероссийского уровня в регионе может стать стимулом для культивации новых спортивных программ, одной из таких дисциплин стали прыжки с шестом.

Соревнования проходят два дня. Спортсмены, выступившие в первых рядах, уже показали достойные результаты, получили награды и готовы передать эстафету остальным участникам.