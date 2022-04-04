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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.22 19:30

В Легкоатлетическом манеже Мурманска стартовал чемпионат области по художественной гимнастике и первый региональный этап летней спартакиады учащихся страны

Два дня юные гимнастки будут демонстрировать своё мастерство. Команда «Андромеды» из Гаджиево впервые участвует в этих соревнованиях. Девушки признаются, несмотря на достойную конкуренцию, они выступили очень хорошо, но всё-таки не идеально.

Эльнура Джунушалиева, гимнастка из команды «Андромеды»: «Мы не успели под музыку, ещё на некоторых перебросках были ошибки. Хотим добиться звания КМС. Мы для этого здесь и стараемся».

Большие амбиции – половина успеха, тем более, когда это только начало пути. А их конкуренты - мурманская команда «Кантри» - более опытные. Девушки в 2019 году выиграли первенство области, в этот раз они вновь рассчитывают на победу. Правда, есть трудности, которые могут этому помешать.

Александра Дьяченко, гимнастка из команды «Кантри»: «Надо собраться, совладать всеми чувствами сразу, чтобы все выложились по максимуму».

Судьи на чемпионате оценивают мастерство, выполнение элементов, технику исполнения и артистизм гимнасток. Выставлять баллы - дело тоже непростое, ведь спортсменки у нас талантливые и хорошо подготовленные.

Оксана Арыкова, главный судья: «Наверное, самое сложное, когда готовим гимнастку к предстоящим соревнованиям,».

Всего в чемпионате участвуют 5 групп, в каждой по 5 спортсменок и около 20 выступают по личной программе. Да, помимо командных выступлений проводятся и одиночные. Девушкам необходимо показать 4 номера с обручем, мячом, булавой и лентой.

13-летняя мурманчанка Ирина Никишечкина уже 10 лет занимается гимнастикой. К выступлениям относится очень серьёзно, продумывает все до мелочей. Для выхода с обручем выбрала романтическую песню Уитни Хьюстон.

Ирина Никишечкина, гимнастка: «Для меня выбор музыки был очевиден сразу. Потому что Уитни Хъюстон, любовный роман. Все подошло хорошо».

Для каждой гимнастки это состязание очень важное. Девушки ежедневно тренируются, стремятся совершенствовать свои навыки, чтобы в будущем стать успешными спортсменками и добиться больших высот в своём деле.

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