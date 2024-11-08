В Легкоатлетическом манеже Мурманска стартовало первенство по футболу среди мальчиков и девочек до 12 лет

Показать свою подготовку и умение владеть мячом будут 17 команд из разных уголков региона.

Юные футболисты умеют бороться за победу. Например, игра только началась, а одна из команд-участников, представляющая Мурманский центр дополнительного образования «Лапландия», уже выиграла несколько туров.

Халдун Нуриев, педагог дополнительного образования центра «Лапландия», тренер по футболу: «Хорошей игры всем! А самое главное, чтобы дети удовольствие получали, позитива, эмоций. Игрой доволен, ребята играют, сами, я особо не подсказываю им, достаточно хорошо играют».

Игры в рамках первенства Мурманской области среди юных футболистов продлятся до конца этой недели.

Первый день матча особенный для спортсмена Дмитрия Колякина, потому что у него сегодня день рождения и, главное, есть желание в этот праздник победить. Мальчик с четырёх лет играет в футбол и планирует развиваться в нём дальше.

Дмитрий Колякин, футболист клуба «Лапландия»: «Я уже много матчей отыграл. Доигрываю сегодня очередной, сейчас мы выигрываем 4:0».

Но победа в футболе невозможна только с одним игроком. Здесь, главное, быть командой, сплоченной и внимательной. И вратарь Фёдор Фролов знает это. Защищает ворота своей команды, не давая соперникам ни шанса на гол.

Фёдор Фролов, вратарь футбольного клуба «Лапландия»: «С детства у меня было много вариантов, в том числе и боевые искусства. Но меня притянуло к футболу, потому что я смотрел много матчей, знал много легенд, поэтому я решил пойти в футбол».

Всего в первенстве участвует 17 команд из Мурманской области. Финальные матчи состоятся 10 ноября в Легкоатлетическом манеже.