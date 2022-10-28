В Легкоатлетическом манеже начались игры в снежки по правилам

«Юкигассен», как все знают, это командная игра в снежки по правилам. В Мурманской области в неё играют аж с 2006 года. Однако, приобщиться к этому виду спорта можно не только зимой и не только на улице. Научить играть студентов МАГУ в снежки по правилам решили их старшие товарищи и привели участников в Легкоатлетический манеж.

Зима медленно, но верно вступает в свои права. А это значит, что совсем скоро можно будет играть в снежки на улице. Но для тех, кто ещё не научился играть в юкигассен, в Легкоатлетическом манеже провели тренировочный турнир.

«Юкигассен», как все знают, это командная игра в снежки по правилам. В Мурманской области в неё играют аж с 2006 года. Однако, приобщиться к этому виду спорта можно не только зимой и не только на улице. Научить играть студентов МАГУ в снежки по правилам решили их старшие товарищи и привели участников в Легкоатлетический манеж.

Дмитрий Замшев, руководитель проекта «Для тех, кто знает толк в снеге», МАГУ: «Создаем «движ» понемногу, чтобы раскручивать студенчество. Сейчас я являюсь студентом МАГУ, потенциально общаюсь со студентами других вузов. Мы хотим, чтобы они тоже вовлекались».

Правила игры в зале те же, что и на снежном поле: баррикады и количество участников такое же. Баталии в зале считаются ознакомительными и тренировочными одновременно. В турнире участвовало 9 команд. Одной из них стала сборная из социально-гуманитарного института МАГУ.

Артём Кириллов, студент второго курса «Социальная работа» МАГУ: «Все будут играть в первый раз, кроме меня. Я успел один раз поиграть на «Гольфстриме». Попробовал, что это такое. Очень сильно понравилось. Ждём от игры максимально классных эмоций, надеемся на победу».

А боролись команды не только за звание чемпионов турнира, но и за настоящий кубок. Также победители получили медали, памятные сувениры и заряд позитива на все выходные.