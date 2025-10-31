НАРКОЛОГ — ВРАЧ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИАВИАПЕРЕВОЗКИ И ИХ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
В Легкоатлетическом манеже вручили знаки ГТО новым рекордсменам

Заслуженные награды получили несколько десятков северян из разных муниципалитетов.

Например, Егор Бутько занимается универсальным боем в клубе «Берсеркер-Североморск».

Егор Бутько, спортсмен: «Сдавал с командой ГТО в марте … Поэтому я рад».

К слову, знак ГТО может быть полезен не только при поступлении. С 1 января этого года действует налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО.

Число участников постоянно растёт как среди детей, так и взрослых.

Золотые, серебряные и бронзовые знаки сегодня получают те, кто доказал: быть сильным, быстрым и ловким – актуально в любом возрасте.

Например, Дмитрию Аулову всего 8 лет, он играет в футбол в основном составе команды «Спартак Юниор» и сегодня он получил свой первый серебряный знак ГТО.

Дмитрий Аулов, спортсмен: «Спортом занимаюсь серьёзно».

Для многих сдача нормативов стало первым спортивным испытанием. Поэтому зал полон родителей, которые пришли поддержать своих маленьких чемпионов.

Церемония вручения стала настоящим признанием заслуг каждого. Помимо знаков отличия юные спортсмены получили сувениры. 

