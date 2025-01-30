В Ленинградской области состоялись боевые стрельбы снайперов и расчётов гранатометов

В стрельбах приняли участие сотрудники отрядов ОМОН и СОБР Северо-Западного округа Росгвардии из 10 регионов страны, в том числе Мурманской области.

Во время боевых стрельб со спецназом в дневное и ночное время были проведены занятия по тактико-специальной подготовке, военной топографии, особенностям тактического передвижения и маскировки на местности.

Снайперы Росгвардии отработали поражение целей на сверхдальних расстояниях, применяя прицелы ночного видения, используя метеостанции и разведывательные средства для корректировки огня.

Также сотрудники ОМОН и СОБР применяли автоматические станковые гранатомёты и ручные противотанковые гранатомёты для поражения бронетехники условного противника, имитируемой полноразмерными мишенями.