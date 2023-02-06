В Ленинградской области состоялся сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии, в котором приняли участие и представители регионального ведомства

Во время учений специалисты отработали поиск взрывных устройств в акваториях и на подводной части судов, а также борьбу с диверсантами.

Развернув водолазные станции, участники сбора погрузились на глубину до 20 метров с берега и выполнили практические действия подводного ориентирования. В ходе тренировочных занятий водолазы с применением снаряжения с открытой схемой дыхания отработали проведение погружений с поиском различных предметов как одиночно, так и в составе групп по два-три человека, а также оказание помощи условно пострадавшему водолазу.

Помимо военнослужащих морского отряда из Мурманской области в тренировке приняли участие подразделения из Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Архангельской и Калининградской областей.