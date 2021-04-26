В Ленинградской области задержаны браконьеры, незаконно добывавшие камчатского краба в Баренцевом море

Нарушители ловили краба в акватории Кольского залива Баренцева моря и отправляли в другой регион для переработки в кустарном цехе.

Организатор и члены межрегиональной преступной группы были задержаны при выгрузке крабовой продукции в кустарный цех в одной из деревень Всеволожского района Ленинградской области.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «По результатам неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и иных мероприятий в городе Мурманске изъято: маломерное плавательное средство, подвесной лодочный двигатель. В Ленинградской области 2 ноутбука, 982 комплекта конечностей камчатского краба общим весом свыше 850 кг и 49 стеклянных банок с крабовым мясом».