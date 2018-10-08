День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.18 19:30
В Ленинском округе молодой человек напал с ножом на двоих мужчин
Пострадавшие отделались порезанной курткой и испорченным вечером. Причиной такого агрессивного нападения стала простая зажигалка.
Мужчина со своим приятелем вышел на крыльцо своего дома на улице Миронова. Беседу друзей прервали молодые люди, которые, проходя мимо, попросили зажигалку. Одному из прохожих что-то не понравилось и он начал открыто выражать неприязнь. Мужчины в ответ на такую дерзость попытались прогнать агрессоров, вот только уходить те совсем не собирались.
Один из молодых людей достал из сумки нож и несколько раз махнул лезвием прямо перед лицом противников. Обошлось без крови, один из пострадавших отделался порезанной курткой. Позже он предположил, что нападавшие находились в состоянии наркотического опьянения.
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