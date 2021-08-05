В Ленинском округе Мурманска активно ведутся работы по переводу жилых домов на закрытую систему горячего водоснабжения

Таким образом, в ближайшие годы дома округа будут модернизированы. А неприятный запах воды останется в прошлом.

Ещё в советские годы водоснабжение в Ленинском округе Мурманска было построено так, что горячая вода поступала из системы отопления. Из-за этого сильно страдало её качество. Чтобы решить многолетнюю проблему, было принято решение перехода на закрытую систему горячего водоснабжения.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области: «Деньги выделены из резервного фонда Мурманской области. Это субсидия. Деньги, которые платят жильцы, как взносы на капитальный ремонт, не задействованы в реализации этой программы».

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Общая стоимость работ около 75 миллионов рублей. Естественно, дальше она будет скорректирована по итогу приёмки работ».

Установка одного индивидуального теплового пункта обходится порядка 2,5 миллиона рублей. Например, в 18-ом доме по улице Александрова силами компаний «Мурманскводоканал» и «МЭС» уже начались работы по его монтажу. В качестве оборудования здесь установят водонагреватель и автоматизированную систему погодного регулирования.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Автоматизированная система погодного регулирования позволит жителям данного дома экономить на отоплении и подогреве горячей воды. Чтобы сработала эта экономия важно установить общедомовой прибор учёта тепловой энергии».

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы понимаем, что при такой автоматике грех не поставить приборы учёта. Мы договорились, что до конца года специалисты АО «МЭС» на этих 30 теплопунктах установят приборы учёта».

«Мурманскводоканал» уже передал в работу 8 тепловых пунктов из 30 запланированных в этом году. В остальных работы ведутся. Но на этом модернизация не закончится, ведь на следующий год запланировано установить до 100 теплопунктов в Ленинском районе.