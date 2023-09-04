В Ленинском округе Мурманска открылось первое молодёжное пространство «СОПКИ» на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки
Открытие молодёжного пространства «СОПКИ» на улице Нахимова состоялось! Обновленное помещение заиграло новыми красками. Теперь это не только библиотека, где можно провести время за прочтением книг, но и многофункциональная площадка по интересам. В зале «Игровая станция» можно проверить свои силы в аэрохоккее, почитать комиксы, журналы или возглавить футбольную команду и поиграть в приставку.
В компьютерном зале оборудованы места для самостоятельной работы за ПК. В творческой лаборатории уже состоялся мастер-класс, где участники учились рисовать нашу северную природу.
Но, как уточнил Юрий Сердечкин, сотрудникам учреждения игровая и компьютерная зоны никак не помешают разместившемуся по соседству библиозалу, где представлены художественная и научно-популярная литература, а также книги для обучения и саморазвития. Библиотечное обслуживание здесь сохранили в полном объёме для всех возрастных категорий.
Ольга Вовк, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «Библиотека теперь воспринимается как площадка для коммуникаций. Это раньше было понимание того, что библиотека - это только площадка для получения знаний, для получения какой-то информации».
Юрий Сердечкин оценил работу нового пространства и отметил, что первые в Ленинском округе «СОПКИ» «зайдут на ура», также передал в подарок коллекцию настольных игр.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Уверен, что мы на этом не остановимся. В планах у нас ещё не одно такое пространство и, благодаря Андрею Владимировичу Чибису, губернатору, который инициировал проект «СОПКИ», я уверен, что у нас получится ещё больше и ещё лучше».
Всего на создание нового пространства «СОПКИ» из областного бюджета было выделено 5 млн рублей.
Напомним, новые «СОПКИ» располагаются на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки по адресу: улица Нахимова, 17. Время работы с 10 до 21 часа. Выходной - понедельник.