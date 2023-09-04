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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.23 19:30

В Ленинском округе Мурманска открылось первое молодёжное пространство «СОПКИ» на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки

В торжественной церемонии принял участие и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Открытие молодёжного пространства «СОПКИ» на улице Нахимова состоялось! Обновленное помещение заиграло новыми красками. Теперь это не только библиотека, где можно провести время за прочтением книг, но и многофункциональная площадка по интересам. В зале «Игровая станция» можно проверить свои силы в аэрохоккее, почитать комиксы, журналы или возглавить футбольную команду и поиграть в приставку.

В компьютерном зале оборудованы места для самостоятельной работы за ПК. В творческой лаборатории уже состоялся мастер-класс, где участники учились рисовать нашу северную природу.

Но, как уточнил Юрий Сердечкин, сотрудникам учреждения игровая и компьютерная зоны никак не помешают разместившемуся по соседству библиозалу, где представлены художественная и научно-популярная литература, а также книги для обучения и саморазвития. Библиотечное обслуживание здесь сохранили в полном объёме для всех возрастных категорий.

Ольга Вовк, директор Центральной городской библиотеки города Мурманска: «Библиотека теперь воспринимается как площадка для коммуникаций. Это раньше было понимание того, что библиотека - это только площадка для получения знаний, для получения какой-то информации».

Юрий Сердечкин оценил работу нового пространства и отметил, что первые в Ленинском округе «СОПКИ» «зайдут на ура», также передал в подарок коллекцию настольных игр.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Уверен, что мы на этом не остановимся. В планах у нас ещё не одно такое пространство и, благодаря Андрею Владимировичу Чибису, губернатору, который инициировал проект «СОПКИ», я уверен, что у нас получится ещё больше и ещё лучше».

Всего на создание нового пространства «СОПКИ» из областного бюджета было выделено 5 млн рублей.

Напомним, новые «СОПКИ» располагаются на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки по адресу: улица Нахимова, 17. Время работы с 10 до 21 часа. Выходной - понедельник.

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