День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.21 19:30
В Ленинском округе Мурманска полицейские задержали мурманчанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
В гараже у нарушителя оперативники обнаружили теплицу для выращивания наркосодержащих растений. Во время обысков было изъято три горшка с растениями.
Так же мужчина хранил более 130 граммов марихуаны готовой к продаже.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствием собрана доказательная база, на которую будет при принятии решения опираться суд. Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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