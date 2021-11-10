В Ленинском округе Мурманска полицейские задержали мурманчанина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

В гараже у нарушителя оперативники обнаружили теплицу для выращивания наркосодержащих растений. Во время обысков было изъято три горшка с растениями.

Так же мужчина хранил более 130 граммов марихуаны готовой к продаже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствием собрана доказательная база, на которую будет при принятии решения опираться суд. Мурманчанину грозит до 10 лет лишения свободы.