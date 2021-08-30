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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.21 19:30

В Ленинском округе Мурманска продолжаются работы по переходу на закрытую систему горячего водо- и теплоснабжения

Жильцы дома №14 по улице Александрова с нетерпением ждут модернизации, совсем скоро они перестанут испытывать неудобства от грязной и дурно пахнущей воды.

Людмила Полякова заселилась в дом №14 по улице Александрова ещё в 1967 году. О качестве воды в то время женщина вспоминает с содроганием, используя для описания всего несколько слов: грязная, плохо пахнущая, напоминающая цветом мазут. О полной модернизации систем водоснабжения местные жители мечтали давно.

Людмила Полякова, мурманчанка: «Мы очень рады, что дом в эту программу вошёл. В ней 29 домов по Мурманску. Я даже удивлена: наш дом старый, а решили его полностью отремонтировать. Наладят всё не только с водой, но и подъезды ремонтируют. Очень приятно».

Ленинский округ Мурманска ещё с советских времен отличался от других районов города – система водоснабжения здесь была построена так, что горячая вода поступала из системы отопления с котельной. Из-за этого сильно страдало её качество. Многолетнюю проблему было решено устранить, перейдя на закрытую систему. Теперь вода в квартирах станет значительно лучше.

Фёдор Денисов, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в МО»: «Она будет стабильно качественная, стабильно горячая, одной температуры, не будет перепадов. А всё в совокупности будет и экономичнее».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Закрытая система предполагает подогрев для нужд горячего водоснабжения холодной воды. Естественно, это качество, которое испытает на себе население, учитывая, что в индивидуальных тепловых пунктах кроме системы подогрева устанавливается система погодного регулирования, а при наличии прибора учёта собственники почувствуют экономию в оплате тепла».

В 2021 году на закрытую систему горячего водоснабжения переведут 29 домов. Согласно контракту, все работы должны быть завершены до 10 ноября. Но на этом модернизации не заканчиваются, представители компаний «Мурманскводоканал» и «МЭС» уверяют,  что чистая вода будет течь из всех кранов квартир Ленинского округа.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «К 2024 году весь Ленинский район должен быть переведён в закрытую систему теплоснабжения. Везде должны стоять новые тепловые пункты с спогодозависимой автоматикой. Плюс ко всему, мы будем улучшать свои сети, а АО «МЭС» - свои. Сети в Ленинском округе находятся в аварийном состоянии, им немножко осталось времени до того момента, когда их невозможно будет обслуживать».

Общая сумма, выделенная на проведение работ в этом году, 75 миллионов рублей.

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