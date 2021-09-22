В Ленинском округе Мурманска продолжаются работы по переходу на закрытую систему горячего водо- и теплоснабжения

Тепловые пункты в домах устанавливают с опережением графика, а во многих квартирах уже течёт чистая горячая вода.

Совсем недавно жители Ленинского округа Мурманска могли похвастаться «кока-колой», текущей из их кранов. Но шутки шутками, а проблема грязной и дурно пахнущей воды не давала покоя жильцам много лет. В августе этого года её начали активно решать и переводить дома на закрытую систему теплоснабжения. Работы на некоторых объектах уже находятся на завершающем этапе, среди них дом №14 по улице Александрова.

Олег Бубнов, первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта: «В доме на улице Александрова, 14 подготовлен тепловой пункт, на стадии подготовка документация, пункт уже работает. Все в этом плане готово».

Здесь уже установили и ввели в эксплуатацию новый тепловой узел, благодаря которому жители могут пользоваться чистой водой без запаха и цвета.

Ирина Кузьмина, главный специалист, инженер Фонда капитального ремонта: «Подрядчик заранее заказал оборудование, работы выполнил в течение недели. Не было проблем, а от управляющей компании никаких нареканий. Работы выполнены раньше срока».

Напомним, в этом году перевести на закрытую систему теплоснабжения должны 29 домов, модернизировать весь Ленинский округ Мурманска планируется в течение 5 лет.