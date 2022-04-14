В Ленинском округе Мурманска стартовал второй этап перехода МКД на закрытую систему горячего водоснабжения

Современные индивидуальные теплопункты, которые активно устанавливаются в домах этого района, позволят забыть о грязной, дурно пахнущей воде на долгие годы.

Масштабная модернизация теплопунктов стартовала в прошлом году, тогда на закрытую систему водоснабжения перевели 29 домов Ленинского округа. Работы были выполнены даже раньше установленного контрактом срока, на реализацию первого этапа проекта из резервного фонда правительства Мурманской области выделили 75 млн рублей.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Программа продолжается. В прошлом году был только первый этап – 29 домов. В этом году, мы говорили, мы идём по графику, будет 107 домов, в которых жители получать принципиально новую и качественную услугу по горячему водоснабжению. Как вы заметили, воду без запаха, воду прозрачную, количество жалоб, очевидно, снизится».

Алексей Грачиков, первый заместитель министра строительства Мурманской области: «Работа плановая, она хорошо спланирована была, все в том году проекты прошли через госэкспертизу. По большому счёту, они типовые и с определенными нюансами, поэтому понимание у подрядчика есть. Он победил в конкурсе в том году, он же реализует программу в этом. Ее можно смело назвать обкатанной и не вызывающей проблем».

На сегодняшний день монтажные работы начались в 27 домах Ленинского округа. Помешать модернизации теплопунктов не способны даже санкции.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканала»: «Мы, как чувствовали! У нас вся автоматика российская в том году была и в этом году. Все оборудование и все теплопункты от компании «Данфосс», но сборка российская. Мы нашли замену, если что-то пойдёт не по плану, то мы будем ставить другое оборудование, оно ничем не хуже».

Алексей Лыженков, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы в этом году идём уверенно, сомнений в том, что все тепловые пункты, которые запланированы в этом году, а это более 130 штук, они до ноября, как мы и планировали, будут запущены в 107 домах».

Второй этап программы по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения должен завершиться уже в ноябре этого года.