В Ленинском округе Мурманска завершили ремонт одного из последних участков дорожной инфраструктуры в этом году

Качество работ на улице Хлобыстова оценил глава администрации города. В Ленинском районе были проблемы с подрядчиком, не скрывает Юрий Сердечкин. Именно поэтому принимают объекты транспортной сети только сейчас.

Заказчику пришлось искать замену нерадивой компании, тянувшей с ремонтами. Помимо улицы Хлобыстова в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в Мурманске ремонтируют 28 участков. Полностью работы на них закончат, по словам главы, уже на будущей неделе.

На средства из городского бюджета обновили 6 участков, а область помогла с заменой дорожного покрытия на проспекте Ленина и улицы Подгорная. Уделяют внимание не только асфальту, но и уличному освещению. Например, на улице Хлобыстова место старых газовых ламп заняли совранные светодиодные светильники.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Освещение мы также стараемся оперативно менять, совершенствовать. Особенно это касается образовательных учреждений. Сейчас мы находимся на объекте, где работы носили комплексны характер: делали и дорожное покрытие, и тротуары, и новую систему освещения, установили 24 новые мачты с новыми светильниками».