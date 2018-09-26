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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30

В Ленинском округе скоро начнёт работать новая спортивно-игровая площадка

От мини-футбола и брусьев до песочницы, горок и качелей - в Ленинском округе скоро появится новый спорткомплекс под открытым небом.  На новой универсальной спортивной площадке скрытой во дворах улицы Аскольдовцев смогут заниматься все. Дети будут играть в песочнице и кататься на качелях, а их родители заниматься на тренажёрах.

Но в ходе строительства комплекса возникли трудности:  помешали грунтовые воды. Проблему оперативно устранили и теперь отставание от графика работ на объекте минимальное. Глава администрации города Мурманска лично проверил завершающие этапы работы.

- Эта площадка будет работать до 22 часов, как и все остальные в городе, - говорит  Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – А таких площадок у нас в городе-герое  уже 135. Если мы говорили в начале года о 110 площадках, то сегодня, вместе с теми, которые мы в школах и внутриквартальные делаем, 135 спортивных площадок.

Безопасность занятий спортом на новой площадке обеспечивает и  тартановое всесезонное покрытие. Будет здесь организовано и энергосберегающее освещение, а чтобы поклонники уличного спорта могли отдыхать между подходами к снарядам, на площадке установят скамейки. Новая спортивно-игровая зона, расположенная возле дома 26/3 по улице Аскольдовцев, станет одним из объектов спортивного центра «Авангард», специалисты которого и будут следить за её состоянием и чистотой.

- На данной площадке будет футбольное поле, будет площадка для тренажеров и воркаута, - рассказывает Сергей Негода, директор МАУГСЦ «Авангард». - Воркаут - это турники и брусья для рукохода. Будет ещё и детская площадка с малыми архитектурными формами.

Мурманск с каждым годом становится всё более привлекательным городом для тех, кто не представляет своей жизни без спорта. За последнее время в областном центре были модернизированы, а зачастую и выстроены заново, более 100 спортивных и детских площадок, каждая из которых оборудована новейшими тренажерами, заниматься на которых можно круглый год.

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