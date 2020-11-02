В Ленинском районе Мурманска вандалы разбили остановку

Полицейские задержали нарушителей по горячим следам.

Информация о том, что неизвестные разбили остановочный комплекс около дома №5 по улице Лобова, появилась на выходных в интернете. Полицейские осмотрели место преступления, а затем разослали ориентировки на подозреваемых патрульным экипажам. В результате все предполагаемые виновники ЧП, были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Мурманска.

Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области:

- Ранее подростки в поле зрения правоохранительных органов не попадали. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.