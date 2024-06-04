В лесах Кольского полуострова всё чаще встречают медведей и других его обитателей

Напомним, с дикими животными стоит вести себя крайне аккуратно и тех же косолапых ни в коем случае не пытаться покормить.

Эти кадры, например, сделала фотоловушка в Лапландском заповеднике. Она, скорее всего, была установлена довольно далеко от мест, куда обычно захаживают люди.

Но медведей нередко встречают и в районе Териберки, куда массово едут туристы, как жители региона, так и его гости. Так вот, подходить к хищникам не стоит, а в случае близкой встречи нельзя убегать от косолапых, нужно хорошенько пошуметь, чтобы животное испугалось.