В лесах Мурманской области введены ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах Мурманской области на территории Мурманского, Кольского, Печенгского, Мончегорского, Ловозерского, Кировского, Кандалакшского, Зашейковского, Ковдозерского и Терского лесничеств ограничено пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведение работ с использованием открытого огня.

Ограничение введено с 22 июля текущего года в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности. Если не изменятся погодные условия, то оно будет действовать по 4 августа включительно.

Жителям и гостям Мурманской области необходимо соблюдать правила: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов вблизи лесных массивов!

За нарушение правил предусмотрено административное наказание: штрафы от 15 до 400 тысяч рублей. В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области незамедлительно звоните службе экстренного реагирования –112.