В летнем лагере прошёл конкурс рисунков, посвящённый Дню России

Молодые патриоты, которые в летний период отдыхают в оздоровительном лагере «Непоседы» на базе школы № 21, приняли участие в конкурсе рисунков, посвященных Дню России. Вдохновить юных художников и оценить уже готовые работы приехали сотрудники администрации Мурманска и глава города.

- Любовь к Родине, любовь к России надо воспитывать с самого раннего возраста, чтобы прививать детям чувство уважения, любви к России, воспитать патриотов, - говорит Оксана Кочетова, начальник детского оздоровительного лагеря «Непоседы».

У каждого из ребят своя тема, кто- то рисует в группе, а кто-то в одиночку. Выразить через картину понимание того, что такое Родина, для детей сложно, но многие с этой задачей справились на отлично.

- Россия - это многонациональная страна и, наверное, это я и хотела сказать своим рисунком, - говорит Варя Зимовец, участница конкурса.

Три подруги подошли к конкурсу не только творчески, но и философски. «Мы хотим донести красоту природы, красоту зимы, красоту Земли и нашего города, - говорят София Баранова, Надя Надточий, Аня Патракеева, участницы конкурса, - потому что Россия - это самое замечательное, что у нас есть в жизни».

Рассказать детям об истории края, традициях и обычаях многонациональной страны пришли педагоги из первомайского Дома творчества. Для того чтобы заинтересовать школьников, для них организовали мини выставку костюмов разных народов России. «На мне костюм жителей Владимирской области, - рассказывает Виктория Романова, педагог-организатор первомайского Дома творчества. – Можно ознакомиться и с другими костюмами, например, поморов».

Свое мнение о том, с какого возраста с детьми нужно говорить о Родине и как воспитать ребёнка в духе патриотизма, рассказал глава муниципального образования город Мурманск, сам воспитывающий троих дочерей. «Вы знаете, я с самого раннего возраста своим детям читаю русские народные сказки, - рассказал Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск, - а весь патриотизм уже изначально заложен в них».