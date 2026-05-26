В лётно-тактических учениях принимали участие молодые лётчики авиакорпуса Северного флота

В рамках лётно-тактического учения экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8 отдельного вертолётного полка смешанного авиакорпуса Северного флота выполнили практическое применение авиационных средств поражения на одном из полигонов в Мурманской области.

Во время учения экипажи выполнили практическое бомбометание по наземным целям, имитирующим опорный пункт и легкобронированную технику противника, а также стрельбу неуправляемыми авиационными ракетами по мишеням, обозначающим живую силу врага.

Вертолётчики совершили скрытный выход на боевой курс на предельно малых высотах, огибая рельеф местности для преодоления условной зоны радиоэлектронного подавления. С горизонтального полёта экипажи применили авиационные средства поражения, полностью уничтожив все цели.

В полётах также принимали участие молодые лётчики, которые успешно освоили авиационную технику полка.