В лицее №2 Мурманска 28 ребят официально стали первоклассниками Федеративной демократической республики «Юрландия»

Напутствовать ребят будут педагоги и, конечно, старшие товарищи, но главным путеводителем для каждого школьника станет его классный руководитель.

Ксения Дельвиг, классный руководитель 11 «А» кадетского класса им. А. Невского: «Мои дети стоят за мной … Трепетные чувства, которые сложно с чем-то сравнить».

В лицее №2 есть кадетские классы с уклоном в гуманитарные науки. Здесь учатся дети, которые в будущем планируют связать свою жизнь с защитой правопорядка.

Ольга Ивонинская, учащаяся кадетского 11 «А» кадетского класса им. А. Невского: «Я учусь в лицее с пятого класса, для меня это большая честь, что я в этом классе – в классе следственного комитета».

Курируют кадетские классы и помогают ребятам уже со школьной скамьи постигать правовые аспекты работники Следственного комитета, таможенного управления региона и УМВД. Представители ведомств так же поздравили школьников с началом нового учебного года.

28 лицеистов-первоклашек получили подарки от администрации города Мурманска и наборы первоклассника.

Максим Лисица, старший инспектор Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Хочется акцентировать внимание первоклашек на том, чтобы они нацелились на поступление в будущем в высшие учебные заведения».

Лицей №2 отличается особой атмосферой, здесь ребята создали собственное маленькое независимое государство – Федеративную демократическую республику «Юрландия». Первоклассникам ещё предстоит познакомиться с её законами и порядком, а вот президента и министров дети увидели уже сейчас.

- Дорогие ребята, мы очень надеемся, чтобы каждый день, проведенный в лицее, стал для вас настоящим праздником - праздником знаний.

Конечно, каждый выпуск привносит что-то своё, но есть и неизменные вещи. Как символ преемственности поколений, по традиции первый звонок дали первоклассница и одиннадцатиклассник.

Отметим, что все лицеисты сегодня впервые переступят порог обновлённой школы, ведь пока ребята отдыхали на каникулах, их родной лицей ремонтировали.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «Мы выполняли работы по фасаду и все внутренние работы, инженерные сети, электричество и отопление».

Лицей №2 - одно из шести учреждений образования города-героя, в которых в этом году в рамках нацпроекта выполнялся капитальный ремонт.