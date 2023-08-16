В Лицее Академии Яндекса ждут учеников, которые хотят развиваться в IT, изучать языки программирования и погружаться в промышленную разработку

В этом учебном году Яндекс Лицей расширяет список направлений подготовки и открывает онлайн-обучение. Теперь и школьники, и учащиеся техникумов, колледжей смогут выбрать интересную специализацию и освоить её без отрыва от основной учёбы.

Образовательная программа бесплатна для северян.

В этом учебном году Яндекс Лицей расширяет список направлений подготовки и открывает онлайн-обучение. Теперь и школьники, и учащиеся техникумов, колледжей смогут выбрать интересную специализацию и освоить её без отрыва от основной учёбы.

Яндекс запускает онлайн-курс по программированию на Go, а также продолжает обучение по основам программирования на Python. Помимо годовых программ в Лицее Академии доступны онлайн-специализации по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке и другим направлениям.

В Мурманске, как и в прошлом году, лицей возобновит работу на двух площадках: в Мурманском арктическом университете и на базе Центра управления регионом. Набор на обучение в онлайн-формате продлится до середины сентября, а в офлайн-формате — до конца сентября.

Напомним, выпуск первого в Мурманской области набора Лицея Академии Яндекса состоялся в июне 2022 года.