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День за днём с «Арктик-ТВ»24.11.17 19:30

В лицее смешались века: Русь, империя, СССР и новая Россия

Древняя Русь, Русь Московская, Российская империя, Советский Союз и современная Россия - пять вех развития страны были представлены сегодня на одной площадке. Лицей № 2 заполонили князья, крестьяне, опричники, пионеры и красноармейцы. Здесь состоялся городской фестиваль творчества школьников «От Руси к России: история государства и права».

Михаил Куч в сегодняшнем большом представлении в лицее № 2 играет роль крестьянина. Парень одет в расшитую рубаху и лапти. Он будет выступать в массовке. В свободное время от сценки Михаил встречает  дорогих гостей у входа в древнюю Русь с хлебом и солью. Его класс долго готовился к этому выступлению.

Дети в образы вживаются сразу и прочно. Перевоплощаются, кто в стрельцов, кто в пионеров. Главная задача - в такой лёгкой и игровой форме закрепить знания по истории России и вехах развития правовых отношений в стране.

Сценки, стихи и выступления - для того, чтобы ребята не скучали в школьных классах. Главное сегодня, конечно же, доклады и исследования лицеистов. Мероприятие, в первую очередь, образовательное. Каждый выступающий получит сертификат от комитета по образованию администрации города Мурманска.

- Учащимся это остаётся на память, что в определённом возрасте он участвовал в таком важнейшем для своей жизни мероприятии, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних администрации г.Мурманска. - Я думаю, что такие сертификаты сегодня во многих мурманских семьях появятся и родители порадуются за своих детей. И, конечно, учителя. Потому что дети, ясно, без подготовки не пришли, без помощи учителей  они бы так хорошо не справились.

Фестиваль «От Руси к России: история государства и права» призван помочь детям осознать великую историю своего Отечества и научить школьников уважать традиции своего народа, свято чтить достояния многих поколений предшественников.

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