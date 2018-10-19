День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.18 19:30
В Лиинахамари снесли «пятиэтажку»
Житель Мурманской области Олег Государев опубликовал в интернете видеозапись, где запечатлен зрелищный снос старой пятиэтажки в поселке Лиинахамари.
В комментариях под видео указываются предварительные причины сноса. Оказалось, что дом сползал в озеро, а с его первого по пятый этаж пошла большая трещина. Также пользователи рассказали о том, что дом был заброшен и в нем никто не проживал.
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