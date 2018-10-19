В Лиинахамари снесли «пятиэтажку»

Житель Мурманской области Олег Государев опубликовал в интернете видеозапись, где запечатлен зрелищный снос старой пятиэтажки в поселке Лиинахамари.

В комментариях под видео указываются предварительные причины сноса. Оказалось, что дом сползал в озеро, а с его первого по пятый этаж пошла большая трещина. Также пользователи рассказали о том, что дом был заброшен и в нем никто не проживал.