В Ловозере открыли современный комплекс придорожного сервиса, реализованный совместно с Корпорацией развития Мурманской области

Объём софинансирования от региона составил 50% стоимости проекта.

В Ловозере запустили новый современный автозаправочный комплекс, в котором доступны все популярные виды автомобильного топлива, также реализована возможность зарядки электромобилей. На АЗС работают магазин и кафе с арктической кухней.

В день открытия всех гостей ждала торжественная программа с бесплатной дегустацией блюд и напитков, выставка автомобилей и розыгрыш подарков.

Максим Белов, сооснователь компании «Ивекта Групп»: «С одной стороны, это большой вызов туристического направления - это и топливо для снегоходов и квадроциклов».

АЗС в Ловозере построили по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севре – жить». Инвестиционный проект имеет высокую социальную значимость, ведь из-за закрытия предыдущей заправки местным жителям приходилось заправлять автомобили в соседних населённых пунктах, которые находятся в нескольких десятках километрах от села.

Максим Кукушкин, директор компании «Ивекта Групп»: «Местные жители давно просили АЗС».

Для того, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки была создана совместная с Корпорацией развития Мурманской области проектная компания. Общий объём инвестиций составил 30 миллионов рублей при равном финансовом участии каждой стороны. Региональная Корпорация развития оказала всю необходимую поддержку при реализации проекта, включая подбор подходящего земельного участка. К строительству станции приступили в июне 2023 года, а уже в сентябре комплекс начал работать в тестовом режиме и принимать первых посетителей.

Семен Калмыков, директор департамента инвестиционного развития Корпорации развития Мурманской области: «Это отличная точка притяжения… Так и по всей Мурманской области мы планируем тиражировать это направление».

Это уже второй проект в сфере придорожного сервиса, реализованный с помощью режима АЗРФ. В прошлом году в Печенгском округе открыли автозаправочный комплекс на 1519-ом километре трассы «Кола». Следующую АЗС в арктическом стиле компания планирует запустить в Кировске.