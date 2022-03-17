В Луостари прошла приёмка после капремонта крыш 11 домов

Кровли находились в плачевном состоянии, отмечают в региональном Минстрое, на них в буквальном смысле уже росли деревья, а свою функцию крыши давно перестали выполнять: протекали и не сберегали тепло.

По поручению губернатора Мурманской области из бюджета было выделено дополнительные 114 миллионов рублей на капремонт 13 крыш в критическом состоянии в Луостари.

Сегодня готовы уже 11. Работы на оставшихся завершатся в ближайшее время.