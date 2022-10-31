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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.22 19:30

В лютеранской церкви в рамках реализации проекта «Вечные ценности» состоялся вечер немецкой культуры

Реформация, арии, шпрехи - в лютеранской церкви по адресу: Баумана, 41/1 состоялось нетипичное для Мурманская событие – вечер немецкой культуры.

В Мурманской лютеранской церкви в рамках реализации проекта «Вечные ценности» состоялся вечер немецкой культуры. Его решили приурочить к Дню реформации, который отмечают 31 октября. В этот день немецкий богослов Мартин Лютер разослал свои знаменитые 95 тезисов местным епископам. 

Надежда Рафикова, заместитель председателя национально культурной автономии немцев г. Мурманска: «Он написал 95 тезисов против папской власти, потому что в ту пору существовала коррупция и существовала продажа индульгенций – грехи людям прощались за деньги.».

Когда Лютер давал начало претесному религиозному христианскому направлению, в Заполярье только начинал зарождаться город Кола, а до строительства Мурманска ещё было несколько веков. Тем не мнее, в то время на Кольском полуострове немецкое общество было более многочисленным. В последнее время его представители разъехались по стране, а кто-то даже вернулся на историческую родину. На данный момент в области живут около семисот этнических немцев.

Программа вечера немецкой культуры была насыщенной – с лекцией,  музыкой и даже творческой частью. Некоторые участники пришли на встречу в традиционных космах, которые на севере увидишь нечасто.

Александр Волчак, настоятель лютеранского прихода: «Мы расскажем о русских немцах. Такое странное сочетания, но о русских немцах, о вкладе их в историю России, немножко расскажем о некоторых произведениях немецких авторов, например, Бах. Он, во-первых, и немец, и лютеранин был. Музыканты Баха исполнят, ещё какие-то мелодии исполнят. А в конце мы –проведём небольшой мастер класс по изготовлению шпрух. Я сам не знаю, что это такое, но немцы нас научат».

Гостей вечера радовали студенты Мурманского колледжа искусств и ученики музыкальной школы вместе со своим наставником Михаилом Семяшкиным.

Русские немцы нашего города ежемесячно собираются на базе Дома дружбы, отмечают праздники, проводят мастер-классы, делятся традициями. Любой может присоединиться к встречам.

Надежда Рафикова, заместитель председателя национально культурной автономии немцев г .Мурманска: «Обязательно нужно поддерживать взаимоотношения между различными национальностями, так же и различными конфессиями, потому что мы живём все вместе. Россия наш общий дом, нам делить нечего».

Культурная программа не оставила никого равнодушным. А некоторые даже забрали с собой подарок в виде немецкой картины – шпрухи, сделанной собственноручно.

 

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