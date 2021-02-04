В мае этого года все единые социальные проездные билеты в Мурманской области станут пластиковыми

От бумажных образцов решили отказаться, так как пластик на сегодня пользуется большей популярностью.

На сегодняшний день ежемесячными социальными проездными билетами в Мурманской области пользуются порядка 25 тысяч человек. Из них 20 тысяч - уже перешли на пластиковый вариант проездного. По этой причине чиновники решили от бумажных отказаться вовсе.

Пластик и надёжнее, и практичнее. Заявление о получении социального проездного нового образца необходимо подавать в МФЦ. Полный переход на пластиковые ЕСПБ планируется осуществить уже в мае этого года. Для остальных категорий граждан наравне с проездными для расчёта за проезд продолжат принимать пластиковые платёжные карты и наличные.

Виктор Тиховский, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Оператор автоматизированной оплаты проезда работает активно в этом направлении. Ежедневно изготавливается порядка 300 карт персонифицированных. При этом имеется возможность расширить изготовление карт до 1000 в день. Соответственно, если даже массово поступят обращения в МФЦ, то не будет проблемы изготовить необходимое количество карт».