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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.20 19:30

В магазин мурманчане предпочитают ходить в медицинских масках

Съёмочная группа  «Арктик-ТВ» сегодня отправилась в продуктовый магазин, расположенный в Первомайском округе, чтобы проверить наличие товаров первой необходимости.

В полдень в одном из крупных торговых центров города Мурманска, распложенном в Первомайском округе, немноголюдно. Кассиры в масках неторопливо обслуживают клиентов, которые, впрочем, тоже без суеты закупают привычные продукты. Заглянув в их корзины, в которых нет круп и макарон в больших количествах,  можно понять, что паники по поводу китайской заразы у них нет и на самокарантин уходить горожане не собираются.

- Какая паника? Всё прекрасно. У меня дома жена больная. Я только в магазин и домой, так что чего мне бояться, - делится с нами новостями земляк.

Ассортимент в магазинах также не изменился. Стеллажи и прилавки изобилуют всем необходимым: крупы, чай, макароны, консервы и  туалетная бумага на самый разный кошелёк.

Любовь Карпинская, администратор магазина: «В магазин товар поступает регулярно, без перебоев, ажиотажа нет. Покупатели не скупают сахар и крупы, макароны. Их у нас в большом количестве и хотим успокоить покупателей, чтобы они не переживали».

А вот обнаружить антисептическое средство нам не удалось. Но персонал магазина нас заверил, что с ним проблем не будет и его в ближайшее время привезут.

Также мы обратили внимание на то, что покупатели всё же предпочитают лишний раз перестраховаться, многие из них перед посещением торгового центра осмотрительно надели маски.

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