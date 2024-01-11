День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.01.24 19:30
В магазин за алкогольной продукцией - ползком
За совершение кражи с незаконным проникновением в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело.
В ночное время в дежурную часть отдела полиции поступил звонок от охранников одного из торговых центров города с заявлением о краже с проникновением. В магазине они обнаружили сильно выпившего мужчину.
Правоохранители установили, что нарушитель смог пройти в павильон, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними вовнутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.
Спустя непродолжительное время вернулся вновь.
Ранее судимый местный житель не отрицал свою вину. На преступление его подтолкнуло желание согреться. Своими действиями мужчина причинил ущерб торговой точке в размере 3,5 тысячи рублей.
Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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