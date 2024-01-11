В магазин за алкогольной продукцией - ползком

За совершение кражи с незаконным проникновением в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело.

В ночное время в дежурную часть отдела полиции поступил звонок от охранников одного из торговых центров города с заявлением о краже с проникновением. В магазине они обнаружили сильно выпившего мужчину.

Правоохранители установили, что нарушитель смог пройти в павильон, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними вовнутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.

Спустя непродолжительное время вернулся вновь.

Ранее судимый местный житель не отрицал свою вину. На преступление его подтолкнуло желание согреться. Своими действиями мужчина причинил ущерб торговой точке в размере 3,5 тысячи рублей.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.