В магазины вернулась дешевая рыба

Меню жителей Мурманска и региона пополнится рыбными блюдами. Дешевая треска, пикша и камбала постепенно поступает на полки магазинов в рамках проекта «Наша рыба».

Несмотря на раннее время суток в рыбном отделе одного из гипермаркетов Мурманска не протолкнуться, внимание покупателей привлекает пикша по сниженной цене. Здесь запустили пилотный проект «Наша рыба», он создан по инициативе врио губернатора Мурманской области.

Наконец-то в городе появится дешевая рыба. Например, вот пакет с пикшей весом чуть больше килограмма обойдётся всего лишь в сто девяносто рублей, по-моему, демократично, каждый может позволить себе на обед такую рыбку.

В первый же вечер с начала продаж в рамках проекта «Наша рыба» вызвал небывалый ажиотаж среди мурманчан, покупатели сметали с полок товар и даже закупались впрок.

«Люди были настолько довольны, настолько это было непредсказуемо, что мы даже не рассчитали с объёмами, - рассказывает Юлия Вагнер, заместитель директора гипермаркета. - На данный момент треска закончилась, но поступление будет постоянно. Завтра будет большое поступление. И люди, видя такую цену, брали по пять штук. Но этот проект рассчитан надолго, надеемся, что это будет постоянно».

13 заявленных в программе магазинов, через которые будут распространять бюджетную рыбу, заработают 14 июля, когда моряки, рыбаки-любители, рыбообработчики и все те, кто связаны с дарами нашего моря, отметят профессиональный праздник. Суть проекта – продажа по всему региону мурманской рыбы без торговой наценки. На выходе цена должна быть на 25-30% ниже рыночной… Сейчас многим покупателям рыба не по карману, её заменило куриное мясо. Старожилы ностальгируют по тем временам, когда морепродукты стоили копейки и были доступны. В советское время в Мурманске даже работали два специализированных магазина – «Нептун» и «Океан» в них продавали треску, пикшу, камбалу, палтус. С момента закрытия данных торговых точек прошло много лет, но старые названия ещё на слуху горожан.

На первом этапе реализации проекта «Наша рыба» морской улов пойдёт на прилавки Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, а затем проект будет распространён и на другие города области.