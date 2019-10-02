В МАГУ исследовали городскую среду в туризме

Как витрины могут стать врагом экскурсовода? Почему остров - повод рассказать об уникальности, а мост - о взаимосвязях? Об этом шла на вебинаре, который состоялся в стенах МАГУ.

Исследования городской среды в туризме - самостоятельное направление. Практические решения в этой сфере - как оживить культурный ландшафт, конструировать достопримечательности, заставить туризм, не разрушая среду помогать городам становиться лучше - зачастую требуют нетривиального подхода. Такой вебинар - часть программы фестиваля городской среды «Murmanистика», который стартует в воскресенье 6 октября. Его участниками станут урбанисты и дизайнеры из Архангельска, Липецка, Ростова-на-Дону, Великого Новгорода, Орла, Белгорода. Проект поддержали Федеральное агентство по делам молодежи, правительство региона, общероссийская организация «Городские реновации» и Центр городского развития Мурманской области.