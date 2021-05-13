В МАГУ обсудили вопросы нравственности на конференции, посвященной духовному воспитанию личности

В мероприятии приняли участие представители православного научного сообщества.

Корабль тонет не потому, что вода находится вокруг него, а потому что вода попадает внутрь. Этот афоризм, принадлежащий знаменитому писателю Эрнесту Хемингуэю, актуален и сейчас. Всё зависит от нашего внутреннего ощущения, взглядов на окружающих и мировосприятия. Важно понимать состояние души и заботиться о своём нравственном здоровье.

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Это не дань какой-то моде, не веление времени, а просто, наверное, необходимость, которая вызвана и состоянием сегодня нашего общества, когда мы видим, что остро стоит проблема человека и его состояния, его жизни и смысла жизни. И интерес к этому никогда не будет иссякать, потому что это самый важный вопрос».

Интересуется проблемами нравственности и молодое поколение. Студенты Мурманского арктического государственного университета приняли участие в научной конференции, посвященной вопросам внутреннего состояния личности. Кроме того, изучением религиозных аспектов они занимаются и на парах.

Юлия Бардилева, заведующая кафедрой истории и права МАГУ: «У нас есть масса дисциплин, которые связаны с изучением историко-культурного наследия, историко-культурные ресурсы России и зарубежных стран, историко-культурные ресурсы Мурманской области, целое направление подготовки будущих юристов, историков, филологов, которые так или иначе возвращаются к этим проблемам культурного, исторического наследия и, безусловно, к проблемам воспитания и религиозным аспектам».

Вопреки различным убеждениям, религия и наука дополняют друг друга, поскольку каждая удовлетворяет важнейшие потребности человека, соединяющего в себе два начала: духовное и природное. Поэтому в конференции приняли участие и представители православного научного сообщества.

Геннадий Заридзе, протоиерей, председатель просветительской общественной организации «Объединение православных ученых»: «Чтобы были действительно научные направления, научные школы, которые могли бы реально способствовать развитию нашей страны, нашей науки, ну, и людей, которые нуждаются в этих знаниях. Люди нуждаются в знании и духовном, и естественном, которое даёт научная сфера. Противоречия между верой и наукой никакой не существует».

Учитывая это и религиозные, и научные сообщества сходятся в том, что такие встречи необходимы для воспитания нравственности особенно у молодого поколения.