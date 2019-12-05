В МАГУ обсуждают социальные риски

Эксперты со всей России собрались в Мурманском арктическом государственном университете, чтобы обсудить социальные риски, которые существуют в современном мире.

Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные риски в современном обществе» состоялась на базе опорного вуза. В МАГУ приехали социологи со всей России. Темы докладов перекликаются с философией и историей. Но, разговорами, заверяют организаторы, дело не заканчивается.

Что такое риск? Точный ответ на этот вопрос дать сложно. Участники конференции ставят цель попытаться найти общее определение.

У социальных рисков есть региональная специфика, верен министр труда и социального развития. Сергей Мякишев сегодня тоже участник конференции.