В МАГУ открыли 24 бюджетных места по специальности «Лечебное дело»

Из них 18 доступны по целевому направлению.

Медицинские организации региона заинтересованы в новых кадрах. Чтобы повысить эффективность обучения, теорию углубят выездными практическими занятиями, которые будут проходить в ведущих медицинских учреждениях Мурманска.

Напомним, МАГУ был включён во Всемирный справочник медицинских школ – это даёт право выпускникам вуза на трудоустройство или продолжение профильного обучения за рубежом. На специальности «Лечебное дело» уже проходят обучение студенты из Индии, Азербайджана, Узбекистана и Египта.