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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.11.22 19:30

В МАГУ открыли выставку тактильных картин «Небесные покровители»

Она создана для развития инклюзивной среды и включения в художественную и культурную жизнь незрячих и слабовидящих людей.

Проект «Небесные покровители» создали три скульптора. Одна из них Ксения Кряжова приехала из Санкт-Петербурга на открытие выставки в МАГУ. Для девушки создание тактильных картин было в новинку, но она уверена, что эту работу зритель оценит.

Ксения Кряжова, скульптор, член Союза художников, г. Санкт-Петербург: «Целью нашего проекта было сделать доступной культурную и художественную среду не столько в больших городах, так как она и там есть. Мы хотели именно в регионы отправить эту выставку, чтобы у людей там тоже была возможность прикоснуться к искусству».

Кстати, помимо тактильного восприятия картин, их можно оценить и аудиально - с помощью говорящей ручки с тифлокомментариями.

На картинах изображены образы восьми святых Александра Невского, Дмитрия Донского, Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Луки Крымского, Германа и Савватия Соловецких, а также святителей Стефана Пермского и Иннокентия Вениаминова. При выборе прототипов авторы придерживались трёх принципов: защита, созидание, преемственность.

На открытие выставки пришли студенты МАГУ с ограниченными возможностями по зрению и ученики коррекционных школ.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Им действительно интересно. Иногда даже обычным школьникам не так интересно, как детям с ограниченными возможностями., потому что, видимо, у них мало таких проектов. И чем больше будет таких проектов для детей, тем лучше они будут развиваться».

Елена Голишникова, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАГУ: «Выставка была организована силами многих структурных подразделений университета. В частности, кафедра коррекционной психологии и педагогики, центр сопровождения, кафедра искусства и дизайна. Мы все работали вместе на одну цель. Но главная задача, пригласить маленьких деток с ОВЗ, чтобы они попробовали и поняли, что этот мир интересен и они могут тоже познавать его».

Тактильная выставка «Небесные покровители» будет открыта в МАГУ до 29 ноября. Также часть картин передадут в областную специализированную библиотеку для слепых и слабовидящих людей.

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