В МАГУ пришли «сваты» из Мурманской таможни и Росгвардии

Сегодня будущие юристы и их потенциальные работодатели из различных надзорных ведомств обсудили качество образования, проблемы подготовки, а также планы на будущее.

«Теория без практики мертва, а практика без теории глупа». Эти строки авторства Пастернака как нельзя кстати описывают необходимость прохождения производственной практики во время учебы, ведь только тогда у студентов появляется возможность понять, устраивает ли их выбранная специальность. А наставить и подсказать всегда готовы будущие работодатели.

Андрей Росляков, заместитель начальника Мурманской таможни: «В основном практика проходит у нас и преддипломная, и производственная в очень дружественной обстановке, которая не может не понравиться. Она живая, это не какая-то там бумажная работа, это живая работа на таможенных постах, на пунктах пропуска, функциональных подразделениях и ребята занимаются живой деятельностью, поэтому и отзывы самые положительные».

Практика даёт студенту новые знания, опыт в осваиваемой профессии, шанс получить хорошую работу. Вопрос в том, могут ли ещё «сырые» юристы выполнять реальные задания, не мешая при этом производственному процессу? Преподаватели МАГУ в знаниях и способностях своих студентов не сомневаются.

У каждого молодого специалиста наряду с большим количеством сложностей, есть и много возможностей при поиске и устройстве на работу. Такие семинары помогают наладить открытый диалог между студентами и потенциальными работодателями.