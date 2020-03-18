В МАГУ продолжаются занятия в аудиториях

А вот студенты опорного вуза Мурманской области и продолжат ходить на лекции в аудитории. В МАГУ режим дистанционного обучения не ввели. Как рассказали студенты, им сначала объявили о том, что учебное заведение переходит на такую систему, но потом решение отменили.

Проректор по научной работе МАГУ уточнила, что студенты, которые успели купить билеты и хотели поехать на период дистанционного обучения к родным в другие города, могут не посещать лекции. Их отсутствие будет рассматриваться - уважительной причиной. В случае отъезда студентам нужно просто поставить в известность заведующего общежитием и куратора группы. Но конкретных причин отмены решения руководство вуза не называет.