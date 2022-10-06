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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.22 19:30

В МАГУ проходит стратегическая проектная сессия «Этноконфессиональный, культурный и политический диалог в полиэтничном пространстве России: исторический опыт и современность»

Стратегическая проектная сессия «Этноконфессиональный, культурный и политический диалог в полиэтничном пространстве России» собрала в стенах МАГУ советников директоров школ по воспитанию, завучей по воспитательной работе, педагогов, а так же представителей органов власти по межнациональному сотрудничеству и взаимодействию.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Стратегическая сессия направлена на то, чтобы сформировать профессиональное сообщество, чтобы мы общались. Объединившись, проработали эти сценарии».

Событие организовано Координационным центром МАГУ для профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Он создан для формирования у молодёжи активной гражданской позиции, центр так же позволяет противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.

По словам Юлии Бардилевой, заведующей кафедрой истории и права МАГУ, одна из главных проблем в том, что многим жителям Заполярья не хватает знаний об этнической и конфессиональной картине нашей страны и нашего региона. По её словам, чтобы понять существующие проблемы, нужно заглянуть в прошлое. 

Юлия Бардилева, заведующий кафедрой истории и права МАГУ: «В рамках нашего сегодняшнего мероприятия мы постараемся обратить внимание, с одной стороны, на этапы формирования этнической и конфессиональной картины России в целом, поговорим о сегодняшнем этническом языковом конфессиональном составе Российской Федерации и затронем вопросы, связанные с учётом межконфессиональных и межрелигиозных отношений и того, как можно и нужно преподносить эту информацию, учитывая проблему этнических стереотипов, какой-то предубеждённости, учитывая историческую картину и те уроки, на которые мы с вами можем опираться сегодня».

Стоит отметить, Кольский север - регион многонациональный, здесь проживают до 120 различных  народностей.

Раил Биккиняев, представитель татарского культурного общества «Якташ» в Мурманске: «Уникальность нашей страны как раз в том, что здесь представлены представители разных национальностей - до двухсот национальностей в нашей стране. В нашем регионе больше ста. Наша ответственность в том, что мы должны все – каждый представитель каждой национальности работать в направлении укрепления этой большой страны».

У координационного центра много планов на грядущий сезон. Из ближайших мероприятий – флешмоб, посвященный Дню народного единства и научно-практическая конференция.

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