В МАГУ проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

Она посвящена сфере физической культуры, спорта и здоровьесбережения.

Спортивную конференцию в стенах МАГУ проводят уже в 20 раз. Однако, в этом году из статуса просто всероссийской она переросла во всероссийскую с международным участием. Среди докладчиков и слушателей есть представители из Китая и Республики Беларусь - Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Отрасль спорта, как и любая другая отрасль, изменяется в течение времени, отвечает на современные вызовы. Поэтому важно, чтобы сегодняшняя площадка стала выработкой решений, которые мы могли бы использовать, как орган исполнительной власти, у себя в работе».

В рамках конференции будут представлены доклады и организованы дискуссии по темам: тенденции развития физической культуры, спорта и здоровьесбережения. Также участники поговорят об актуальных проблемах безопасности жизнедеятельности.

Наталья Ерохова, заведующая кафедрой физической культуры и спорта и безопасности жизнедеятельности МАГУ: «Это вопросы организации спорта в свете последних мировых событий. Сегодня будут доклады о новой формулировке понимания того, как должны работать спортивные школы в связи с тем, что с этого года они должны получить лицензию на свою деятельность. Сегодня будут доклады, посвящённые здоровью преподавателей вузов, здоровьесбережению студентов».

Главная цель участников проста: обменяться научной информацией и практическим опытом в области аспектов физической культуры и спорта. По результатам встречи планируют опубликовать сборник трудов с размещением в национальной библиографической базе данных научного цитирования.